О том, что вчера, 6-го января, бойцами Сил Обороны нашей страны «утилизирован» построенный на 50 процентов ЖД-мост, введение которого в эксплуатацию расширило бы маршрутизацию между государством-террористом и временно захваченным Крымским полуостровам, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, в субботу, украинская армия прицельной атакой уничтожила не только сам недостроенный ЖД-мост, но и цистерны с топливом, а также инженерно-транспортные средства в окрестностях Гранитного. Путинские войска вторжения пытались сбить наши ракеты, однако в качестве «эффективного российского ПВО», отлично выступила сама территория инженерной базы.

Кроме того, вследствие упорных попыток сбить украинскую «кару небесную», было выявлено местонахождение новых вражеских средств ПВО в Мариупольском районе — эти данные уже переданы ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко показывал, как оккупанты пытаются «замести следы» своих военных преступлений в Мариуполе.