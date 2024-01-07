О том, что бойцы Сил Обороны не прекращают стойко держать оборону, одновременно проводя интенсивные действия на определенных участках фронта, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, суммарные потери вражеской армии, только за минувшие сутки, достигли 493 представителей «живой силы» и 46 единиц разнообразной техники, не считая уничтожения 3 складов с боеприпасами.

В частности, российско-оккупационные силы вторжения не досчитаются:

1 танка;

8 боевых бронированных машин;

12 артиллерийских систем;

2 средств ПВО;

12 беспилотников;

11 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, почти 10 оккупантов сдались в плен, предпочтя жизнь «демилитаризации».

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