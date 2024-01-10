О том, что применение на передовой вышеуказанного батальона, сформированного в так называемой «ДНР» из украинских военнопленных, на данный момент никак не подтверждается, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, опубликованное «Укринформом».

По словам Юсова, прошло более 12 месяцев с даты первого обнародования информацию, касающейся создания так называемого батальона «Богдана Хмельницкого», однако, за все данное время, можно сделать вывод — «это было ИПСО [информационно-психологическая операция противника]».

В частности, на нынешнем этапе войны с РФ не фиксируется боевого применения вышеописанного подразделения, однако, враги все же могут к такому прибегнуть, так как уже совершают военные преступления, мобилизуя в ряды путинской армии украинских граждан с ВОТ (временно оккупированных территорий).

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ рассказывали о покушениях на Путина.