О том, что все слухи относительно перекрытия указанных выездов из Киева, являются не более, чем «фейком», и ключевая цель «рупоров Кремля» — активизация панических настроений в украинском социуме, пишет «НБН», ссылаясь на опровержение, опубликованное в официальном Telegram-канале «Центра противодействия дезинформации» при СНБО.

Как стало известно, намереваясь хоть как-то доказать подобные сомнительные сведения, россияне подкрепляют их сообщением «Службы восстановления и развития инфраструктуры» Киевщины касательно закрытия моста через канал в Вышгороде, который, на самом деле, перекрыт по причине начала капитальных восстановительных мероприятий на трассе Р-69 «Киев/Вышгород/Десна/Чернигов», а не вследствие старта «массовой мобилизации».

Ранее мы писали о том, что Завитневич объяснял, почему законопроект о мобилизации не примут в первоначальной редакции.