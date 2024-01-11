О том, что помимо авиаударов, российско-оккупационные войска вторжения пытались осуществить 45 штурмов, а также совершили 591 обстрел из различных систем вооружения, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, на данном этапе войны, поля на Авдеевском направлении покрыты сотнями единиц подбитой вражеской техники, при этом, ВСУ стойко продолжают держать оборону.

Кроме того, общие потери «второй армии мира», лишь за минувшие 24-ре часа, составили 488 человек личного состава 45 единиц бронетехники, не считая уничтожения 2 важнейших военных российских объектов, и это:

4 танка;

7 боевых бронированных машин;

4 артиллерийских систем;

25 беспилотников разнообразных типов;

2 автотранспортных средств.

Ранее мы писали о том, что в Чечне дотла выгорело здание штаба 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.