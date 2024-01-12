О том, почему на территории оккупированного Бердянска, «вторая армия мира» предпочитает останавливать автотранспортные средства на украинских номерах, пишет «НБН», ссылаясь на интересную информацию, обнародованную в Telegram-канале советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, местное движение сопротивления, «работающее» в Бердянском районе, проинформировало — прямо сейчас, по ул. Вроцлавской, путинская армия перекрыла движение, останавливая все машины, имеющие регистрационные номера Украины.

После такой остановки, «освободители» попросту отбирают права у водителей-украинцев, принуждая граждан поскорее обратиться в местный военкомат, чтобы стать там на «воинский учет» для последующей «мобилизации» в войска страны-агрессора.

Ранее мы писали о том, что Кирилл Буданов сообщал, почему остановились наземные продвижения ВСУ и путинских оккупационных сил.