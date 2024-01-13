О том, кто из граждан Украины, «работающих на государство», получит несколько более высокие зарплаты в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на бюджетную декларацию, опубликованную на официальной странице Министерства финансов.

«Единая тарифная сетка» включает разряды и привязанные к ним тарифные коэффициенты, по которым начисляются соответствующие ставки при оплате труда, в зависимости от:

уровня квалификации персонала;

тяжести/сложности выполненных работ.

Кроме того, вышеуказанная ЕТС применяется при определении размеров оплаты труда в таких областях:

сфере образования;

сфере культуры;

сфере спорта;

частично — в сфере здравоохранения;

в различных бюджетных учреждениях.

В частности, «Единая тарифная сетка», действующая с 1-го января по 31-е декабря 2024-го выглядит подобным образом:

Ранее мы писали о том, в каких регионах Украины больше всего вакансий и самые высокие зарплаты.