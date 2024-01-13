О том, кто из граждан Украины, «работающих на государство», получит несколько более высокие зарплаты в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на бюджетную декларацию, опубликованную на официальной странице Министерства финансов.
«Единая тарифная сетка» включает разряды и привязанные к ним тарифные коэффициенты, по которым начисляются соответствующие ставки при оплате труда, в зависимости от:
- уровня квалификации персонала;
- тяжести/сложности выполненных работ.
Кроме того, вышеуказанная ЕТС применяется при определении размеров оплаты труда в таких областях:
- сфере образования;
- сфере культуры;
- сфере спорта;
- частично — в сфере здравоохранения;
- в различных бюджетных учреждениях.
В частности, «Единая тарифная сетка», действующая с 1-го января по 31-е декабря 2024-го выглядит подобным образом:
Ранее мы писали о том, в каких регионах Украины больше всего вакансий и самые высокие зарплаты.