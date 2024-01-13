О том, что агенты партизанского движения, наблюдающие за черноморским флотом страны-агрессора, засняли перемещения кораблей не только у морских прибережных районов, но и в разнообразных бухтах временно оккупированного Севастополя, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «АТЕШ».

По словам представителей «АТЕШ», вражеские корабли размещаются в Южной и Северной бухтах: здесь заметили передвижения 1-го базового тральщика проекта «12 700», 2-х кораблей-ракетоносителей на воздушной подушке проекта «1 239» подтипа «Бора», а также 1-го фрегата проекта «1 135». Кроме того, на местный судоремонтный завод, захватчики передислоцировали еще 3 неизвестных корабля.

Впрочем, все вышеуказанные данные уже переданы Силам обороны Украины, и, вероятно, вскоре оккупантов ожидает очередная «бавовна».

Ранее мы писали о том, что партизаны «АТЕШ» рассказывали, к чему готовятся оккупанты в Крыму.