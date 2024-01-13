О том, что «вторая армия мира» вернулась к тактике интенсивных штурмовых действий на Юге Украины — уже сегодня, 13-го января, захватчики осуществили около 9 атак, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы объединенного пресс-центра Оперативного Командования «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, подобная активизация российских войск вторжения, судя по всему, стала возможна после перегруппировки оккупантов и прибытия дополнительных подразделений. То есть, сейчас защитникам Украины приходится сталкиваться с тем же уровнем штурмов, который примерно и сдерживали и ранее, до того, как «освободители» понесли значительные потери в «живой силе».

Спикер ОК «Юг» добавила — на данном этапе войны, армии Путина приходится бросать в бой не только «мясные» подразделения типа «Шторм-Z», но и подтягивать для этих целей морпехов, и десантников, что указывает на стремления Москвы повысить эффективность действий, и «прорвать нашу оборону».

Ранее мы писали о том, почему на Левобережье Херсонщины десантники РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ.