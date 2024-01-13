О том, что утром субботы, 13-го января, ракетная атака врага пришлась на Днепр, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, субботнее утро оказалось нелегким — зафиксированы «прилеты» по Днепру. Впрочем, рассказать об ущербе, нанесенном ракетными ударами захватчиков, пока не представляется возможным — «сейчас уточняем».

В соответствии с предварительной информацией, все местные жители, к счастью, целы, благодаря эффективным действиям защитников неба Украины, позволившим избежать серьезных последствий.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Федоров сообщал о серии взрывов в оккупированном Бердянске 13-го января.