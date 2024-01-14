О том, что в это воскресенье, 14-го января, около 09 часов утра, российско-оккупационные войска вторжения запустили ударный беспилотник по территории села Станислав, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

В соответствии с информацией Офиса Генпрокурора, вследствие взрыва дрона-камикадзе, был поврежден пожарный автомобиль, а также получили ранения различной степени тяжести 4-ре сотрудника местной пожарной охраны, на тот момент ликвидировавшие последствия ночной атаки оккупантов на Станиславскую общину, из-за которой частично разрушены 20 частных домовладений, хозяйственные и прочие нежилые строения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в британской разведке рассказывали о многочисленных проблемах, которые ощущает на себе население РФ из-за вторжения армии Путина в Украину.