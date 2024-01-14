О том, по какой причине «вторая армия мира» сосредоточилась на селе Крынки в Херсонской области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в Крынках не прекращается боевая работа защитников Украины, касающаяся закрепления и расширения «расчищенного» плацдарма, однако и путинская армия пытается выбивать наши подразделения в этом районе. Кроме того, в указанном населенном пункте, вследствие постоянных атак, фактически не осталось одного уцелевшего дома — «работают артиллерийские средства одной и другой стороны». Также, авиация государства-террориста, в субботу, 13-го января, «очень мощно» отбомбилась по данному региону.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула — в окрестностях Крынок на Херсонщине, противник сконцентрировал не менее 10 000 «живой силы», потому местным жителям следует поскорее выехать из зоны активных боевых действий.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли «секрет успеха» ПВО Украины в недавнем противодействии массированной ракетной атаке РФ.