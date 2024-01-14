О том, что вследствие атаки на вышеуказанный объект российско-оккупационных войск вторжения, погиб один из командиров 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка, пишет «НБН», ссылаясь на подтвержденную информацию, размещенную в Telegram-канале «Крымский ветер».

В соответствии со сведениями, предоставленными данным СМИ, речь идет о гибели заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка подполковника Чорнобрывого Александра — именно этого оккупанта результативно ликвидировали ракетным ударом по аэродрому «Саки», совершенным в ночь с 5-го на 6-го января.

Как стало известно, в ту ночь Силы Обороны нашего государства эффективно нанесли «скальпельно-штормовой» (SCALP / Storm Shadow) удар по вышеописанному объекту «второй армии мира».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о «секретах успеха» ПВО Украины в недавнем противодействии массированной ракетной атаке РФ.