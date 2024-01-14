О том, что в эстонском правительстве обсудили тематику отправки украинских мужчин в мобилизационном возрасте домой, и приняли решение отказаться от подобных «репрессий», пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, опубликованное изданием The Kyiv Independent.

По словам Каллас, она может официально подтвердить — ее государство не намерено высылать украинских мужчин, получивших защиту согласно правилам Евросоюза, то есть на законных основаниях находящихся на территории Эстонии. Кроме того, глава правительства Эстонии подчеркнула — Киев должен самостоятельно отыскать способы мотивации таких людей к возвращению на Родину.

Каллас акцентировала, что поднимала данный вопрос в обсуждении с президентом нашей страны Владимиром Зеленским, указав: «это задача Украины — обращаться к людям, которые находятся здесь, и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине».

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