О том, что российский социум, судя по всему, в полной мере ощутил на себе влияние войны РФ с Украиной, в особенности, в здравоохранительной сфере, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно военной разведке Британии, тщательно изучившей сообщения в росСМИ, населению государства-террориста все труднее получать доступ к больничным услугам, фактически во всех регионах этой стране. Кроме того, фиксируется значительный дефицит медпрепаратов, включая и антибиотики широкого спектра действия.

В Минобороны РФ подчеркнули, что текущая война, безусловно, вносит весомый вклад в усложнение этой ситуации, так как в больницах интенсивно лечат раненых «освободителей». Кроме того, Москва вынужденно сокращает структуру гражданских медучреждений по всей стране вследствие нехватки квалифицированного медперсонала и финансовых трудностей.

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали влияние зимних погодных условий на ход войны в Украине.