О том, что французский лидер Эммануэль Макрон намеревается лично посетить нашу страну в следующем месяце для подписания 2-стороннего оборонного соглашения, идентичного договору, заключенному Украиной с Великобританией, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По словам Макрона, в ближайшее время Украине предоставят 40 ракет Storm Shadow/SCALP-EG, и это, не считая нескольких сотен авиабомб — поставка данного груза ожидается на протяжении грядущих недель. Кроме того, президент Франции пообещал в феврале приехать в Киев, для финализации текстов оборонных договоренностей.

Помимо всего вышеописанного, Франция будет предавать Украине существенно больше разнообразной техники и оборудования, необходимого «для защиты неба».

Также, Макрон подчеркнул — вскоре возрастет объем помощи Украине со стороны Евросоюза, так как победа Москвы окажет серьезное негативное влияние на безопасность всех стран Европы.

Ранее мы писали о том, как Макрон высказывался о продолжении поддержки Украины в декабре 2023-го года.