О том, что в течение прошлого года, средний размер выплат пенсионеров поднялся более, чем на 800 гривен, однако не во всех областях, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, аналитики Пенсионного фонда продемонстрировали, в каких регионах Украины, пенсионерам начисляют как самые высокие, так и самые низкие суммы пенсионных пособий.

Например, наиболее высокие пенсии, усреднено, начисляются гражданам, проживающим:

в Киеве — 7 249 гривен;

в Ровенской области — 6 790 гривен;

в Донецкой области — 6 662 гривны;

в Луганской области — 6 334 гривны;

в Житомирской области — 5 924 гривны.

При этом, самые «крошечные» пенсионные пособия, в среднем, у тех украинцев преклонного возраста, кто живет:

в Тернопольской области — 4 070 гривен;

в Черновицкой области — 4 256 гривен;

в Закарпатской области — 4 262 гривен.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Пенсионном фонде Украины рассказывали, как поступить гражданам, чьи выплаты заблокированы.