О том, что в течение прошлого года, средний размер выплат пенсионеров поднялся более, чем на 800 гривен, однако не во всех областях, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В частности, аналитики Пенсионного фонда продемонстрировали, в каких регионах Украины, пенсионерам начисляют как самые высокие, так и самые низкие суммы пенсионных пособий.
Например, наиболее высокие пенсии, усреднено, начисляются гражданам, проживающим:
- в Киеве — 7 249 гривен;
- в Ровенской области — 6 790 гривен;
- в Донецкой области — 6 662 гривны;
- в Луганской области — 6 334 гривны;
- в Житомирской области — 5 924 гривны.
При этом, самые «крошечные» пенсионные пособия, в среднем, у тех украинцев преклонного возраста, кто живет:
- в Тернопольской области — 4 070 гривен;
- в Черновицкой области — 4 256 гривен;
- в Закарпатской области — 4 262 гривен.
Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Пенсионном фонде Украины рассказывали, как поступить гражданам, чьи выплаты заблокированы.