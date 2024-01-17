О том, что вследствие отклонения Еврокомиссией вышеописанных польских требований по введению сборов с украинских агропродуктов, Варшава намеревается разработать собственные региональные механизмы, защищающие от «наплыва» товаров из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, опубликованное в Business Insider.

По словам Секерского, в Еврокомиссии ведется подготовка проекта распоряжения, касающаяся продления беспошлинной торговли с Украиной до июня следующего года, и по этой причине в сельскохозяйственном ведомстве Польши выдвигают собственные требования, корректирующие пункты указанного документа, предусматривающие ускоренную реализацию защитных механизмов на региональном уровне, поскольку такая «рыночная проблема» хоть и не затрагивает весь Евросоюз, однако влияет на отдельное государство-член.

В частности, подобным образом Польша желает обезопасить свою территорию от отрицательных последствий потока украинских агротоваров на внутренний рынок лицензированием экспорта этой продукции.

Секерский акцентировал:

После переговоров с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским, мы совместно договорились, что будут созданы технические группы, задачей которых, помимо прочего, станет разработка определенных рамок, регулирующих торговлю между Польшей и Украиной.

Ранее мы писали о том, что в Польше выступали против продления торговых «уступок» Украине.