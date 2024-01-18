О том, что Умеров окончательно не аннулировал свой визит в столицу Франции, руководствуясь некоторыми мерами безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на комментарии украинского оборонного ведомства, опубликованные изданием «New Voice».

В Минобороны указали — на открытии «артиллерийской коалиции» в Париже, сегодня, 18-го января, от нашей страны будет присутствовать делегация, возглавляемая заместителем Умерова, Иваном Гаврилюком. Кроме того, заранее сообщалось — визит главы Минобороны может быть смещен на иной день, поскольку в среду, 17-го января, Умеров был занят обсуждениями на «Ставке верховного главкома». Таким образом, посетить данное мероприятие, представляющее старт «Коалиции артиллерии», министр обороны Украины намерен в дистанционном формате, посредством видеосвязи.

Помимо всего вышеописанного, как украинское, так и французское Министерства обороны, продолжают работать над обновленной датой визита, о котором уведомят позднее.

Ранее мы писали о том, что Умеров заявлял — новый вариант законопроекта о мобилизации уже готов.