О том, что по мнению главы немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса, Берлин не в состоянии расширить военную поддержку Киева так, как этого хотели бы определенные западные союзники, так как ФРГ уже дала «все и даже больше», пишет «НБН», ссылаясь на материал Tagesspiegel.

В частности, Писториус подчеркнул, что ранее Германия «давала все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно», и на данном этапе, с учетом объемов аналогичной поддержки, оказанной странами Евросоюза Украине, немецкая военная помощь — самая большая. Кроме того, глава Минобороны Германии настаивает — прочие государства европейского блока обязаны ускорить выделение необходимой помощи со своей стороны.

Писториус акцентировал:

Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны.

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