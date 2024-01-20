О том, что по мнению представителей администрации Джозефа Байдена, сообщившей лидерам фракций Конгресса, без выделения помощи США, существует огромный риск победы РФ в войне с Украиной в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на материал американского канала NBC News.

Как стало известно, конгрессменам доходчиво объяснили — если Сенат и Палата представителей откажутся от пролонгации помощи Украине, то государство-террорист сможет выиграть войну на протяжении нескольких недель или месяцев.

В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс дополнительно подчеркнули — без помощи Соединенных Штатов, у украинской армии попросту закончатся «определенные возможности» в ПВО и артиллерийских средствах.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Литвы объяснял, почему ЕС должен расширить военную помощь Украине.