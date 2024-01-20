О том, в каком сейчас положении находится государство-террорист, и какие цели поставили перед собой спецслужбы нашей страны на ближайший период, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, озвученное в комментариях изданию Financial Times.

По словам Буданова, попытки «второй армии мира» активизировать наступление на восточном фронте, начатое осенью прошлого года, пока не дали никаких значительных подвижек, и, тем более, «прорыва». В частности, последние фиксируемые поползновения оккупантов продолжаются не менее 2-х месяцев, при этом, «фактически, безрезультатно».

Кроме того, количество суммарных потерь «освободителей» на Авдеевском направлении, в течение последних нескольких недель, продолжает существенно возрастать, а Кремль не в состоянии адекватно пополнять утраты своих войск и запасы боеприпасов, даже учитывая открытую поддержку Северной Кореей.

Также, Буданов подчеркнул: Украине необходимо продолжать давить на РФ, в первую очередь, на Крымском полуострове, — осуществлять атаки с воздуха, применять морские ударные дроны и проводить скрытые спецоперации, как это неоднократно наблюдалось в прошлом году, и, судя по всему, не прекратится и в 2024-м, как пообещал глава ГУР МОУ.

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали, чем Москва завлекает наемников на войну в Африке.