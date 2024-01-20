О том, что с приходом следующей недели, лидеры фракций в Сенате США, вероятно, достигнут соглашения относительно границ и миграционной реформы, пишет «НБН», ссылаясь на пятничное заявление президента США Джозефа Байдена, опубликованное «Укринформом».

По словам Байдена, его администрация, уже на протяжении нескольких недель за столом переговоров, прорабатывает с 2-партийной группой сенаторов соглашение, включающее решение по границам, и потому американский лидер полагает — с грядущего понедельника, 22-го января, в Сенате «могут к чему-то прийти», и он надеется, «что это будет двухпартийный пакет».

Впрочем, еще остаются некоторые вопросы к позиции спикера Майка Джонсона и конгрессменам-республиканцам в Палате представителей, касательно их готовности к действиям.

Ранее мы писали о том, что у Байдена озвучивали, когда может быть согласована дополнительная помощь для Украины.