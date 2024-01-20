О том, что война Украины и РФ может быть завершена переговорным процессом, если государство-террорист откажется от определенных типов вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Минобороны Ивана Гаврилюка, опубликованное немецким изданием Tagesspiegel.

По словам Гаврилюк, практически все войны на планете заканчиваются заключением мирных договоренностей, и, судя по всему, война между Украиной и РФ не станет каким-либо исключением. Однако, для подписания такого документа, РФ поначалу должна отказаться от ядерного оружия, вернув все территории Украины, при этом, предварительно необходимо разработать механизм, делающий невозможным повторное нападение «второй армии мира».

Кроме того, вышеописанные соглашения должны подписываться, помимо Киева и Москвы, еще и коалицией государств-партнеров, поддерживающих Украину.

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