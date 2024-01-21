О том, что на протяжении воскресной ночи, российско-оккупационные войска вторжения трижды накрывали огнем территорию Марганецкой общины в Никопольском районе, направив на абсолютно гражданские объекты 2-ва дрона-камикадзе «Герань2-Шахед», также обстреляли дома из артиллерийских средств, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, после 12 часов ночи, жители Марганецкой общины, что на Никопольщине, внось слышали «жуткие звуки войны», поскольку армия Путина вновь ударила из тяжелой артиллерии, и запустила в данном направлении еще 2-ва дрона-камикадзе. В результате военного преступления вояк государства-террориста, повреждено 5 частных домовладений, 2 хозпостройки и гараж.

Кроме того, на территории Марганца, из-за вражеского обстрела, есть повреждения у линии электропередач — без электроснабжения осталось более 11 000 домовладений.

Есть и позитивные новости — все люди целы.

Ранее мы писали о том, сколько вражеских ударных беспилотников было ликвидировано в южных областях Украины этой ночью.