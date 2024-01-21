О том, что оккупация Крахмального всего лишь временная ситуация, позволяющая «второй армии мира» оправдать потери «живой силы» в более, чем 7 000 человек с начала 2024-го года на данном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой службы по связям с общественностью командования Сухопутных Войск ВСУ Владимиром Фитьо в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Фитьо, Крахмальное является достаточно небольшим населенным пунктом, в котором, до полномасштабной агрессии РФ, в 5 домах (уже разрушены оккупантами) проживало 45 человек.

Спикер Сухопутных Войск подчеркнул, что ключевая цель командования ВСУ — сохранение жизней защитников, и потому бойцы отошли на заранее подготовленные запасные позиции у вышеописанного села, где на текущем этапе удерживают оборону, не давая врагам продвигаться дальше, или создавать какую-либо угрозу для соседних подразделений нашей армии.

Фитьо добавил, что не следует делать из захвата Крахмального трагедию, поскольку только кремлевские пропагандисты считают эту «победу» настоящей, а не «пирровой», стараясь показать — потеря 7 055 «хороших русских» на фронте у полосы ответственности «Хортица» оправдана.

Представитель ВСУ акцентировал:

Поэтому меньшее — метр-два, они уже кричат, что взяли Берлин.

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали успехи ВСУ на передовой по состоянию на утро 20-го января.