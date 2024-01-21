О том, что на протяжении последних 7 дней, защитники нашей страны ликвидировали не менее 6 000 оккупантов, и более 700 различных типов вооружения и бронетехники врага, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

В частности, колоссальные потери зафиксированы в системах вооружения, «хороших русских» и военной технике «освободителей», и это:

6 030 единиц личного состава;

106 танков;

164 боевые бронированные машины;

128 артиллерийских систем;

11 ракетных систем залпового огня;

7 ЗРК;

234 единицы авто- и спецтехники.

2 боевых самолета;

4 ракеты;

75 различных беспилотников.

Ранее мы писали о том, что в Сети появлялось видеосвидетельство одного из крупнейших штурмов Авдеевки врагом.