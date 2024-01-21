О том, что на протяжении последних 7 дней, защитники нашей страны ликвидировали не менее 6 000 оккупантов, и более 700 различных типов вооружения и бронетехники врага, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
В частности, колоссальные потери зафиксированы в системах вооружения, «хороших русских» и военной технике «освободителей», и это:
- 6 030 единиц личного состава;
- 106 танков;
- 164 боевые бронированные машины;
- 128 артиллерийских систем;
- 11 ракетных систем залпового огня;
- 7 ЗРК;
- 234 единицы авто- и спецтехники.
- 2 боевых самолета;
- 4 ракеты;
- 75 различных беспилотников.
Ранее мы писали о том, что в Сети появлялось видеосвидетельство одного из крупнейших штурмов Авдеевки врагом.