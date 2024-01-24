О том, что глава парламентского комитета, отвечающего за вопросы нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опровергает вышеуказанные сведения, активно растиражированные СМИ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление указанного законодателя, обнародованное в официальном Telegram-канале пресс-секретаря фракции «Слуга Народа» Юлии Палийчук.

По словам Завитневича, на данном этапе, никаких подобных правительственных проектов закона в Верховную Раду Украины таки и не поступали. Кроме того, как только описанный отредактированный документ появится — украинский социум оповестят об этом из официальных источников, «а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента».

Ранее наш новостной портал писал о том, что в Минюсте пообещали снять ограничения с заключенных и экс-осужденных для призыва в ВСУ.