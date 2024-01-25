О том, что украинское правительство продолжит отчислять соцпомощь всем переселенцам до наступления марта текущего года, а потом предусмотрит надлежащие ограничения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, прозвучавшее во время трансляции общенационального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Впрочем, есть важные нюансы — после 1-го марта, возможность автоматического продления указанных выплат затронет лишь:

пенсионеров-переселенцев, доход которых составляет 9 400 гривен;

особ, имеющих инвалидность 1-й и 2-й групп;

детей, имеющих инвалидность;

детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;

семьи, члены которых трудоустроились в 2023-м году, но их доход менее 9 400 гривен/один человек.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Шмыгаль сообщал о возможной задержке пенсий и зарплат.