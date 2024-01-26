О том, что из-за этого российского обстрела Мирнограда, ранены 6 человек, включая 2 детей — всем пострадавшим уже оказали необходимую медпомощь, направив 1 человека на госпитализацию, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, падением обломка ракеты разрушено 1 административное здание, повреждены 7 пятиэтажных жилых зданий, 1 магазин, 1 предприятие, 1 общеобразовательное заведение и 29 авто. Кроме того, наблюдаются частичные разрушения у многочисленных частных домовладений, точное количество которых будет установлено позднее.

Ранее наш новостной портал писал о том, что войска Путина этой ночью ударили по Херсону из ЗРК С-300.