О том, что нардепы ведут разработку законопроекта, предусматривающего иной подход к бронированию военнообязанных, и этим документом будут введены ежемесячные отчисления, гарантирующие отсрочку от службы в ВСУ для разных категорий украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на материал Forbes.

Обновленная инициатива отличается от ранее предложенной Офисом Президента тем, что игнорирует привязку к размеру зарплаты и стабильности отчисления налогов. Как стало известно, народные избранники намерены внедрить ежемесячный фиксированный платеж, лишь после внесения которого, предприятию дается возможность перевести сотрудника в статус «бронированного», при условии, что компания работает в «белую» и официально уплачивает налоги: данные критерии, по мнению авторов законопроекта, якобы не разделят социум на условные классы, а наниматели самостоятельно смогут выбирать, кто достоин «брони».

В частности, речь идет о дополнительной уплате в «военный сбор» с каждого забронированного военнообязанного — помимо стандартных 1,5-процентных отчислений, добавляется специальная ставка в размере 20 000 гривен с каждого потенциально «забронированного» официально оформленного работника (не более 50 процентов от трудоустроенных в компании), при этом, предприятие обязано погасить все налоговые задолженности.

Ранее мы писали о том, как в Раде отреагировали на слухи о получении второй редакции законопроекта о мобилизации.