О том, что на заседании Кабмина, состоявшемся накануне, все же одобрили пролонгацию вышеописанных выплат для ВПЛ, но не для всех категорий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, с 1-го марта текущего года станут действовать «новые справедливые правила» выделения финпомощи переселенцам — отчисление госвыплат будет продлено еще на полгода для тех граждан, кто:

является пенсионером;

является лицом с инвалидностью 1-й и 2-й группы/несовершеннолетним с инвалидностью;

является несовершеннолетним-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки.

Впрочем, Шмыгаль добавил, что есть еще некоторые, неуказанные конкретно «другие уязвимые категории», которым, судя по всему, также пролонгируют выплаты.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции заявляли о продлении выплат соцпомощи ВПЛ после 1-го февраля.