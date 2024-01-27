О том, что нашими киберэкспертами осуществлена очередная результативная атака на России, в результате которой уничтожена вся IT-инфраструктурf компании IPL Consulting, внедряющей информационные системы в российский военно-промышленный комплекс («оборонка»), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, вышеуказанная компания позиционировала себе как одну из самых инновационных российских структур, оказывающую помощь во внедрении IT-систем в учреждения, которые занимались проектированием, производством авто- и авиа- комплектующих, тяжелым машиностроением, изготовлением оборудования и приборов для «оборонки» страны-агрессора.

У Буданова добавили, что этот взлом IPL Consulting осуществлен специалисты ГУР, проникшими во внутреннюю сеть компании, и, в итоге, уничтожившими всю ее IT-составляющую, объемом в более, чем 60 терабайт, а также несколько десятков серверов и баз данных.

Ранее мы писали о том, что в ГУР сообщали, как оккупанты использовали Ил-76, сбитый 24-го января над Белгородщиной.