О том, что с 2024-го года украинским беженцам в ФРГ станут выплачивать увеличенный размер пособий, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Федерального правительства Германии.

Как стало известно, с 1-го января текущего года, размер соцпомощи и разнообразных льгот для граждан под временной защитной подрос на 12 процентов, и беженцам смогут начислять:

родителям-одиночкам/одиноким взрослым — 563 вместо 502;

детям до 6 лет — 357 вместо 318 евро;

детям от 7 до 14 лет — 390 вместо 348 евро;

детям от 15 до 18 лет — 471 вместо 420 евро.

Кроме того, особам, получающим соцвыплаты на проживание, позволяется подать заявку для оформления субсидии на оплату «коммуналки», распределяющуюся согласно количеству членов семьи, проживающих вместе:

на 1 человека — 415 евро;

на 2 людей — 540 евро;

на каждую последующую особу — 100 евро.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал, кому из ВПЛ не прекратят начислять выплаты после 1-го марта.