О том, что с 2024-го года украинским беженцам в ФРГ станут выплачивать увеличенный размер пособий, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Федерального правительства Германии.
Как стало известно, с 1-го января текущего года, размер соцпомощи и разнообразных льгот для граждан под временной защитной подрос на 12 процентов, и беженцам смогут начислять:
- родителям-одиночкам/одиноким взрослым — 563 вместо 502;
- детям до 6 лет — 357 вместо 318 евро;
- детям от 7 до 14 лет — 390 вместо 348 евро;
- детям от 15 до 18 лет — 471 вместо 420 евро.
Кроме того, особам, получающим соцвыплаты на проживание, позволяется подать заявку для оформления субсидии на оплату «коммуналки», распределяющуюся согласно количеству членов семьи, проживающих вместе:
- на 1 человека — 415 евро;
- на 2 людей — 540 евро;
- на каждую последующую особу — 100 евро.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал, кому из ВПЛ не прекратят начислять выплаты после 1-го марта.