О том, что правительство Германии в 2024-м году намерено потратить более 7 млрд евро (в 2023-м — около 4 млрд евро) на оказание помощи Украине, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на заявление немецкого лидера Олафа Шольца, опубликованное местным изданием Tagesspiegel.

По словам канцлера Шольца, такое «послание» кремлевскому тирану Владимиру Путину заключается в том, что страны Запада продолжат стоять на едином фронте, максимально поддерживая Украину, и никогда отступят, если только наступление мира не придет несколько «раньше», чем предполагается на данном этапе войны.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас абсолютно неприемлемо то, что Берлин предоставляет Киеву более 50 процентов от суммарной военной помощи, если учитывать объемы от правительств всех стран ЕС, и такую тенденцию следует оперативно пересмотреть.

Ранее мы писали о том, почему Шольц не советовал Фицо возлагать надежды на российско-украинские переговоры.