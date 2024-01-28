О том, сколько всего представителей и средств российско-оккупационных войск вторжения «утилизировала» украинская армия в течение минувших 7 дней, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Как отмечает заместитель Умерова, только на протяжении этой недели, благодаря эффективной работе защитников Украины, армия Путина не досчитается 6 080 «освободителей», и это не считая и 952 единиц различной техники и систем вооружений, в частности:

99 танков;

105 разнообразных БПЛА;

222 артсистем;

205 боевых бронированных машин;

4 реактивных систем залпового огня;

5 зенитно-ракетных комплексов;

27 ракет;

285 штук авто- и спецтехники.

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали уровень недовольства войной в РФ, раскрыв статистику поджогов военкоматов.