О том, сколько всего представителей и средств российско-оккупационных войск вторжения «утилизировала» украинская армия в течение минувших 7 дней, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Как отмечает заместитель Умерова, только на протяжении этой недели, благодаря эффективной работе защитников Украины, армия Путина не досчитается 6 080 «освободителей», и это не считая и 952 единиц различной техники и систем вооружений, в частности:
- 99 танков;
- 105 разнообразных БПЛА;
- 222 артсистем;
- 205 боевых бронированных машин;
- 4 реактивных систем залпового огня;
- 5 зенитно-ракетных комплексов;
- 27 ракет;
- 285 штук авто- и спецтехники.
Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали уровень недовольства войной в РФ, раскрыв статистику поджогов военкоматов.