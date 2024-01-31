О том, что из миллиона артснарядов, который европейские государства-союзники обещали отправить в нашу страну до марта текущего года, Киев, вероятно, сможет рассчитывать на получение почти вдвое меньшего объема, пишет «НБН», ссылаясь на Bloomberg.

Как стало известно данному СМИ, Украина получит лишь 600 000 снарядов, при этом, главы европейских оборонных ведомств, встреча которых запланирована в Брюсселе на 1-е февраля 2024-го года, похоже попытаются подсчитать объемы других поставок, в частности — экспорт в прочие страны, с целью его ограничения, и одновременного увеличения общего количества боеприпасов для Киева, однако, возможно, все равно не добьются расширения военной помощи до миллиона боекомплектов.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что глава МИД Литвы предполагал о задержке союзниками Украины предоставления военной помощи.