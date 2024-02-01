О том, что «вторая армия мира» применяет различное количество дронов-камикадзе для ударов по Украине, стремясь изучить потенциал наших сил и средств ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, 4 сегодняшних «Герани2-Шахеда» абсолютно ни о чем не говорят, и надеяться на сокращение запасов государства-террориста не стоит, поскольку каждый месяц россияне используют сотни ударных БПЛА. Впрочем, иногда фиксируется запуск 1-2 дронов-камикадзе в сутки, что свидетельствует о намерениях захватчиков «проверить нашу способность», то есть данные «Герани2-Шахеды» выпускаются в качестве «разведывательных мишеней».

Спикер Воздушных Сил добавил, что враги не в состоянии регулярно осуществлять массированные атаки дронами-камикадзе, как было в предновогоднюю ночь, однако пытаются держать в напряжении украинскую ПВО, применяя «разное количество БПЛА, обычно 15-20… но даже 4 — серьезная угроза, если они попадут в критический объект».

Ранее мы писали о том, что Игнат сообщал, какие запасы высокоточных дальнобойных ракет остались в арсеналах РФ.