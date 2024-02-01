О том, что пришлось предпринять лидерам Евросоюза для достижения вышеописанного компромиссного решения с Венгрией, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Politico, получившего информацию от 3-х европейских высокопоставленных функционеров.

Как стало известно, Евросовет смог переубедить Орбана, предложив ввести 3-ри дополнения к соглашению о выделении 50 млрд евро Украине:

первым предусматривается предоставление ежегодного отчета касательно реализации пакета финпомощи, включая проведение дебатов на уровне глав ЕС об эффективности распределения средств;

вторым — при возникновении необходимости, по истечению 2-х лет, Европейский совет может запросить у Еврокомиссии пересмотр обновленного бюджета;

третьим добавлено положение, отсылающее к выводам от декабря 2020-го года, что позволяет гарантировать — оценка верховенства права в Венгрии, продолжит считаться Европейской комиссией как справедливая и объективная (открывает Будапешту возможности получать дополнительное финансирование от ЕС).

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал предоставление Украине 50 млрд евро.