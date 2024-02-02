О том, что вчера, «вторая армия мира» в очередной раз осуществила обстрел Никопольского района, применив как артиллерию, так и дроны-камикадзе — под вражеский огонь попали гражданские объекты на территории Никополя, Марганца, Мировского, а также Покровской сельской и Марганецкой общин, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Facebook-аккаунте полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, вследствие вышеописанных атак, ранения различной степени тяжести получил 37-летний житель одного из сел Покровской сельской общины — пострадавшего своевременно направили на госпитализацию в местное медучреждение. Кроме того, на территории Никопольского района, обстрелы РФ повредили агропредприятие, несколько десятков частных домовладений, хозпостройки, гаражи, авто и линии электропередач.

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