О том, что польское правительство намерено пролонгировать срок легального пребывания украинских беженцев на своей территории пока только до середины грядущего лета, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Укринформа».

Как стало известно, подобные корректировки внесены властями Польши в проект закона, касающегося предоставления помощи гражданам Украины из-за «вооруженного конфликта» на территории страны — данный документ сейчас разрабатывается при участии специалистов местного Министерства внутренних дел и администрации.

Следует отметить, что вышеописанные изменения вызваны решением Евросоюза продолжить до 4-го марта 2025-го года временную защиту для перемещенных особ из Украины, включая следование нормам польского законодательства от 12-го марта позапрошлого года касательно поддержки украинцев.

В частности, ожидается «продление срока действия отдельных правовых решений, предусмотренных этим законом», впрочем, лишь до 30-го июня 2024-го года.

Ранее мы писали о том, что правительство ФРГ резко подняло размер социальной помощи для беженцев из Украины.