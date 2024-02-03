О том, как, вероятно, подрастут тарифы на электричество после завершения текущего отопительного сезона, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главые правления «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко, опубликованное «24-Каналом».

По словам Попенко, рост стоимости электроэнергии пройдет в 2 этапа: 1-е повышение запланировано на период с 1-го мая по 1-е июня, а 2-е повышение — с 1-го октября по 1-е ноября.

Следует отметить — если на данный момент тарификация электроэнергии для бытовых потребителей Украины составляет 2,64 гривны/один киловатт-час, то вскоре стоимость электричества подрастет в нижеуказанном порядке:

на первой стадии корректировки — до отметки в диапазоне от 3,5 гривны до 4 гривен;

на второй стадии — в ценовом коридоре от 5,5 гривны до 6 гривен.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Минэнерго отвечали, ожидается ли в Украине повышение тарифов на электричество.