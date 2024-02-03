О том, что в ночь на этот выходной день, 3-е февраля, над территориями Воронежской, Белгородской и Ростовской областей якобы снова были сбиты украинские БПЛА, однако, как оказалось, некоторые из дронов-камикадзе все же достигли целей, пишет «НБН», ссылаясь на материал российской службы «Радио Свобода».

Как стало известно, в результате одной из атак БПЛА, под Волгоградом вспыхнули постройки на нефтебазе «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» — возгорание топлива охватило площадь в более, чем 300 квадратных метров. Местный губернатор Андрей Бочаров уверил: причиной пожара стал ликвидированный беспилотник, а жертв — нет.

Еще один дрон-камикадзе, якобы был уничтожен российской ПВО при попытке подлета к Воронежу: по словам местных властей, «пострадавших и разрушений на земле нет».

Также, об аналогичных инцидентах проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков — здесь тоже сбили беспилотник, но не так удачно, поскольку в одном из домов, упавшие обломки выбили окна, повредили крышу, фасад и ограждение и вывели из строя припаркованный грузовик.

Следует отметить, что оборонное ведомство страны-агрессора привычно сообщило об уничтожении всех дронов-камикадзе: 4-х — в Белгородской области, 2-х — в Волгоградской и 1-го — в Ростовской, забыв упомянуть Воронежскую.

Ранее мы писали о том, сколько «Шахедов» было уничтожено над Украиной в ночь на 3-е февраля.