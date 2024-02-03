О том, что обстановка в зоне, контролируемой оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» претерпела тактические изменения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, захватчики не прекращают перебрасывать резервные подразделения к линии соприкосновения. В частности, на Бахмутском направлении, одной из ключевых задач, поставленных «второй армии мира», является прорыв украинских оборонных позиций в направлении населенного пункта Часов Яр.

Кроме того, в течение последних суток, путинская армия на указанном направлении обстреливала позиции ВСУ 415 раз, а защитники нашей страны, в свою очередь, «утилизировали» 100 «хороших русских», и ликвидировали 48 единиц вооружения и бронетехники ВС РФ.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о методах, которые позволяют защитникам сдерживать наступление «российской орды».