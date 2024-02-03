О том, что наступательные действия захватчиков не смогут продолжаться слишком долго, а также как Силам Обороны удается противостоять «российской орде», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное начальником пресс-службу Восточной группировки войск ВСУ Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, враги не готовы отказаться от ведения боевых действий «даже этой весной», так как не прекращают создание новых подразделений, готовя резервы. Впрочем, «наступление не может длиться вечно», поскольку для этих целей Москве необходимо привлечь огромное количество «живой силы», бронетехники, ресурсов и средств, которых сейчас захватчикам «не хватает, чтобы продвигаться дальше».

Кроме того, остановить продвижение врага удается благодаря тому, что защитники нашей страны активно используют свое техническое преимущество, включая инновационный и нестандартный подход к ведению боевых действий

Впрочем, и противника не следует недооценивать — «вторая армия мира» пока остается довольно сильной из-за имеющихся на ее вооружении мощных дронов, в достаточно большом количестве, РЭБ и немалых запасов техники, хранящейся «на далеком востоке России».

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ рассказывали о текущей обстановке на Авдеевском и Марьинском направлениях.