О том, что армия Путина продолжает атаковать позиции ВСУ на левобережье Херсонщины, но российское командование не принимает к сведению некоторые особенности данного участка фронта, чем существенно минимизирует эффективность своих действий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, все попытки захватчиков по выбиванию с левого берега Днепра подразделений Сил Обороны, разбиваются о запреты российских офицеров на применение бронетехники, что противоречит здоровому тактическому смыслу при ведении указанных штурмовых действий.

В частности, «вторая армия мира» вынуждена отправлять в атаки исключительно пешие группы для стрелковых боев и столкновений, практически «глаза в глаза», вследствие чего активно теряют «живую силу»: например, только в течение последних суток, еще 54-ре оккупанта больше не вернутся на «Отчизну».

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» рассказывали об изменениях в тактике оккупантов после ракетной атаки на «Бельбек».