О том, что за прошедшие 24-ре часа, «вторая армия мира» совершила 37 ударов по территории не только области, но и административного центра региона, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Facebook-аккаунте департамента коммуникаций Национальной полиции Украины.

Как стало известно, помимо обстрелов прифронтовых населенных пунктов вышеописанной области, российско-оккупационные войска вторжения не прекращаются коварных атак на Херсон: вражеские артиллерийские снаряды угодили в трубу газопровода, а также повредили водопровод, и частично разрушили частные и многоэтажные жилые постройки.

Кроме того, прямо сейчас на местах инцидентов, вызванных российскими атаками, работают правоохранители, специалисты-спасатели и соответствующие аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» сообщали о ликвидации последствий ракетной атаки на Кривой Рог, оценив масштабы очередного удара РФ.