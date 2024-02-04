Как информирует «НБН» в своем интервью CBS Салливан заявил о том, что Вашингтон не должен вмешиваться в вопрос вероятного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Дословно из заявления Салливана:

Американское правительство не должно так или иначе вмешиваться в данный вопрос. Как следствие, мы держимся в стороне от таких кадровых решений.

Салливан добавил, что такое решение является суверенным правом Киева, а также правом президента принимать самостоятельно кадровые решения.

Мы весьма четко дали понять, что не намерены вмешиваться в данном конкретном решении. Мы об этом непосредственно украинцам сказали – подытожил Джейк Салливан.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что помогает украинским защитникам уничтожать оккупантов на левобережье Херсонщины.