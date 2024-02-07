О том, что по мнению главы Министерства координации спецслужб Польши Томаша Семоняка, сегодняшние ракетные удары по украинским городам лишь подчеркивают абсолютную неизменность политики страны-агрессора и ее методы ведения войны, пишет «НБН», ссылаясь на материал PAP.

По словам Семоняка, если кто-то полагал, что РФ намерена хоть немного смягчить свой курс, то утро этой среды показало — «ничего из этого не вышло», война не будет прекращаться и «здесь ничего не меняется».

Польский чиновник добавил, что странам Запада следует сделать правильные выводы, продолжив помогать Украине, так как наше государство «нуждается в этой поддержке в интересах свободного мира, а Россия об этом жестоко напоминает».

Ранее мы писали о том, как выглядят жилые районы Киева после утреннего ракетного удара.