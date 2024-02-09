О том, что украинцам, выехавшим в Швецию, не только предоставят номер соцстрахования, таким образом открывая доступ к многочисленным услугам, а также одновременно повысят размер соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания TV4.

Как стало известно, все вышеописанные изменения внесены в новый законопроект, который, в случае его одобрения шведскими законодателями, вступит в силу с осени 2024-го года: временно находящиеся в данном государстве украинские граждане смогут получить совершенно иной вид доступа к медуслугам, BankID, и получат право на увеличенную материальную поддержку, помимо подключения к образовательной программе на шведском языке и услугам бирж труда.

Следует отметить, что суточный размер финпомощи беженцам, с приходом осени, может измениться так: вместо 71 шведской кроны (6,3 евро), украинцам станут выплачивать 308 шведских крон (27,3 евро), или 820 евро/ежемесячно, при условии, что особа находится в стране более 1 года.

Ранее мы писали о том, как в Германии увеличили суммы социальных выплат для беженцев из Украины.